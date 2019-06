Voitures, bus, vélos, trottinettes : les rues sont-elles devenues trop petites ?

LCI : Quels changements impliquent l’arrivée des trottinettes électriques en libre-service dans le partage des rues ?

Edouard Malsch : La problématique de l’espace public trop restreint se posait déjà il y a cinq ou six ans, avec l’arrivée des skateboards et vélos électriques. Aujourd’hui le problème est encore plus criant : dans les métropoles les voiries sont trop encombrées et peu adaptées aux mobilités douces. Les villes commencent à peine à se transformer. Mais on est encore majoritairement dans une logique archaïque où tout est segmenté : les voitures, puis les bus, puis les vélos. Sauf que pour caricaturer, tous les quinze jours il y a un nouveau moyen de transport qui sort sur le marché. Trottinettes électriques mais aussi gyropodes, hoverboards, et on ne sait pas où les mettre. Il ne reste plus que le trottoir, qui récupère tous les engins de mobilité “autres” alors que ce ni suffisant ni adapté.





LCI : Faut-il nécessairement faire de l’espace pour ces nouveaux modes de transport ? La réponse actuelle est plutôt d’en restreindre l’utilisation, voire de les interdire...

Edouard Malsch : Ce serait vraiment dommage car ces nouveaux moyens de déplacement combinent plusieurs avantages. Ils sont électriques et portatifs, car grâce aux évolutions technologiques les batteries sont de plus en plus petites. Ils permettent de répondre à un besoin de mobilité sur les petites distances et sont complémentaires des transports en commun. Ils permettent de remplacer les 15 ou 30 minutes à pieds qui vous séparent d’une station de métro ou d’un arrêt de bus. Ce sont des moyens de faciliter le “dernier kilomètre” non desservi, qui décourage certains et les incite à préférer la voiture. Interdire ces modes de transport n’est donc pas la bonne solution, il faut plutôt chercher à les inclure. Pour l’instant, on parle d’encadrer la vitesse, de brider les trottinettes, et c’est nécessaire pour des raisons de sécurité. Tant que l’espace n’est pas adapté, c’est évidemment dangereux de faire cohabiter des trottinettes à 25 km/h et des piétons. Mais ce sont des solutions à court terme. Sur le long terme, il paraît nécessaire de repenser notre système de déplacement urbain pour inclure tout le monde de manière cohérente.