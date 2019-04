Voitures électriques : les bornes de recharge ne trouvent pas leurs publics

A croire que les bornes de recharge pour voitures électriques ont été installées pour rien. A Lavelanet-de-Comminges par exemple, en Haute-Garonne, on a presqu'aucune trace d'utilisateurs pour recharger leurs véhicules électriques. Même chose au Fousseret. Au mois de mars 2019, la commune n'a enregistré que six charges. Et à Gratens, les bornes ne trouvent carrément pas leurs publics.



