Bus volé et retrouvé dégradé à Paris : la société Keolis va porter plainte

Selon nos informations, ce bus appartenant à la société de transport public Keolis a effectivement été volé dans la soirée de jeudi, vers 22 heures. Une source policière nous indique qu'un homme est entré "par un moyen indéterminé" dans les locaux d’un dépôt-bus de la société Keolis Delion, situé à Nanterre. L’individu a ensuite roulé avec l’autocar jusqu’à l’avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, où il l’abandonné sur la voie publique. Le bus a été rapatrié à 2h20 au dépôt de Nanterre." Les dégradations commises sur le véhicule nous sont par ailleurs confirmées : "Le pare-brise et six vitres latérales ont été cassées", nous indique-t-on. Contactée par LCI, la société Keolis a annoncé qu’elle allait déposer plainte ce vendredi 12 juillet.





Quant au fait de savoir si des supporters de l'Algérie sont à l'origine du vol, rien ne permet de l'affirmer formellement. Notre source policière ne fait pas le rapprochement, et du côté de Keolis, on précise avec prudence que "ce vol se serait a priori déroulé suite à la victoire de l’Algérie dans la CAN 2019". Sur les images en ligne, on distingue vaguement un tissu vert et blanc autour du cou du conducteur. Lequel " devait connaitre le protocole de démarrage", nous précise une source policière.