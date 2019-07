Vols de bétail : comment les éleveurs nantais se protègent

C'est un genre de vol qui pourrait paraître anecdotique, mais qui commence à prendre une ampleur préoccupante. Dans la région nantaise, les éleveurs se sont fait voler des dizaines d'animaux ces dernières années. Les vaches et les moutons disparaissent en pleine nuit. Pour lutter contre ce fléau, les exploitants ont installé des caméras de surveillance. Ils ont également mis en place un réseau d'alerte avec la gendarmerie.



