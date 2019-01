Vosges : l'Association des maires ruraux a analysé les doléances des habitants

Marie-Odile Beurné, maire de Gruey-lès-Surance, veut faire le maximum pour représenter ses 250 administrés à travers leurs doléances. Les cahiers ont été restés ouverts pendant un mois. Dans les Vosges, beaucoup comptent sur les maires pour faire remonter leurs requêtes. Ces dernières ont été analysées par l'Association des maires ruraux et seront transmises au Préfet et à l'Assemblée nationale dans la semaine du 15 janvier 2019 .



