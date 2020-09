Votre prénom fait-il partie de ceux les plus portés aujourd'hui ?

TOP 50 - A quel point votre prénom est-il populaire ? Pour le savoir, il va falloir vous plonger dans "L’Officiel des prénoms", en librairie le 3 septembre. En plus de leur palmarès des prénoms les plus donnés dans les maternités, les auteures ont en effet classé les 50 les plus portés en France.

Vous pensiez avoir un prénom original ? Ou au contraire, vous l'avez toujours trouvé trop commun ? Vous allez pouvoir en avoir le coeur net. Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin, auteures de l'Officiel des Prénoms, à paraître le 3 septembre aux Editions First, ont cette année établi un top 50 des prénoms les plus donnés en France pour la période de 1900 à 2020. Et vous allez voir que ce ne sont pas ceux qui sont les plus attribués aujourd'hui, en l'occurrence Emma et Gabriel, qui ont la cote.

Marie se classe loin devant

Du côté des filles, malgré la chute actuelle de ses attributions, Marie est sans conteste le prénom féminin le plus répandu. En vogue en 1901, il est aujourd'hui porté par plus d'un million de Françaises. Largement distancés, les prénoms Nathalie, Isabelle, Sylvie, Catherine, très à la mode dans les années 60, complètent ce quinté gagnant, suivis de Françoise et Monique, attribués à la fin des années 40. Ils se placent dans la tranche des 300.000 personnes. Viennent ensuite dans le Top 20 les prénoms Martine, Christine, Nicole, Anne, Valérie, Jacqueline, Sandrine, Sophie, Stéphanie, Véronique, Céline, qui désignent plus de 200.000 femmes. Au 50ème rang, le prénom Pauline est, quant à lui, porté par un peu plus de 134.000 femmes.

Jean est le grand vainqueur

Chez les garçons, le constat est identique : les prénoms les plus portés en France ne sont pas ceux qui sont les plus donnés aujourd'hui, et ce même si la tendance rétro est toujours de mise. Jean est le grand vainqueur, même s'il commence à perdre de sa superbe. Car après avoir été porté par plus d'un million de Français durant des décennies, il figure depuis deux ans sous le seuil du million. Une évolution logique puisque, selon les auteures, l'âge moyen des Jean est supérieur à 70 ans. Porté par plus de 500.000 garçons, Michel se classe en deuxième position, et distance Philippe, Pierre et Alain dans la catégorie des 400.000 individus. On retrouve ensuite dans le Top 20, Nicolas, Christophe, Patrick, Christian, Daniel, Bernard, David, Frédéric, Laurent, Eric, Julien, Sébastien, Stéphane, Pascal et Thomas. Enfin, au 50ème rang, Gilles désigne environ 153.000 Français.

Virginie Fauroux