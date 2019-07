Vous allez les croiser : le garde champêtre de vos vacances

Ils étaient 30 000 à la fin du XIXe siècle et ne sont plus que 1 200 cette année 2019. Ils sont peu à peu remplacés par les polices municipaux. Dans cette rubrique, suivez le portrait de Hedi Zahaf, un policier de campagne à Bargemon dans le Var. Un garde champêtre, un métier qui date de 1791, dont les missions sont loin de se limiter à la sécurité.



