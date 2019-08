Vous allez les croiser : Philippe Aïo, garagiste à Lupiac

Plus de 60% du carburant est vendu par la grande distribution. En 35 ans, deux tiers des stations services ont disparu. La plupart de ces derniers sont des commerces indépendants dans des communes rurales. A Lupiac, une ville dans le Gers qui compte près de 300 habitants, Philippe Aïo possède une station service. Depuis 45 ans, sa famille résiste à la concurrence des supermarchés et des grands groupes. A part vendre du carburant, ce petit commerce propose également d'autres services à ses clients.



