"Vous avez compris comment on l’attrape ce fichu virus ?" : quand Emmanuel Macron rencontre des écoliers à Poissy

"Il font quoi comme travail tes parents ?", a-t-il demandé à une petite fille intimidée. "Qu'est-ce que c'est les gestes barrières ?", a-t-il ensuite demandé à un garçon qui lui a récité les consignes sans faille. "J'ai appris le texte par cœur", a expliqué l'enfant dans un sourire. "Vous avez des inquiétudes, des choses qui vous font peur ?" a lancé le chef de l'Etat. Qui se voit répondre "Attraper le Covid-19". "Vous avez compris comment on l’attrape ce fichu virus ?", a ensuite demandé le président, avant de leur réexpliquer les gestes barrières. "Et aussi, il ne faut pas donner de câlins et de bisous", lui lance un enfant. Emmanuel Macron : "Le confinement, tu vois moins de monde et tu restes chez toi. C’est ce qu’on a fait pendant presque deux mois. C’est très long. Il faut respecter ses distances. Chacun a un peu une part de la solution."

Le chef de l'Etat doit ensuite échanger en visioconférence avec quelques maires et directeurs d’école des Yvelines. Objectif : rassurer face aux inquiétudes des parents, des enseignants et des maires sur le retour programmé des élèves à partir du 12 mai dans les écoles maternelles et primaires, avec un maximum de 15 enfants par classe. Des inquiétudes particulièrement fortes en région parisienne, dont la plupart des édiles refusent de rouvrir dès la semaine prochaine. Un protocole sanitaire très strict doit encadrer la réouverture des écoles: lavage de main à répétition, bureaux espacés d'au moins un mètre, port du masque obligatoire ou conseillé selon les circonstances... Un vrai casse-tête pour les communes chargées de préparer cette périlleuse rentrée.