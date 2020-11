"Vous qui reprenez le chemin de l'école, je pense à vous" : le message de Macron pour la rentrée

"Nous allons tenir, ensemble". En ce jour de retour à l'école, Emmanuel Macron a adressé sur les réseaux sociaux un message de soutien aux élèves pour cette rentrée "difficile", en évoquant l’hommage à Samuel Paty prévu ce lundi, le climat de terrorisme en France et les conséquences de la crise sanitaire sur nos vies : "Vous qui reprenez le chemin de l'école, je pense à vous", écrit ainsi le président dans un message diffusé sur Snapchat, Instagram et Facebook, à l'adresse des 12 millions d’élèves qui retrouvent leur classe dans une France confinée.

Emmanuel Macron est également revenu sur le virus et ses conséquences dans les vies des Français. Alors que la France est entrée en confinement vendredi 30 octobre, les écoles restent ouvertes et cette rentrée scolaire ce lundi se fait masquée pour les enfants dès six ans. "Et puis il y a le virus. Il faudra du temps, mais nous le surmonterons tous ensemble", dit-il, alors que le protocole sanitaire a été encore renforcé. "Je sais que le port du masque toute la journée est difficile. Mais plus nous ferons d'effort, plus vite nous retrouverons une vie normale", plaide le chef de l'Etat en leur demandant d'installer l'application TousAntiCovid.