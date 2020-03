"Halte à la psychose !" : ordres, contre-ordres, pénurie de pâtes et actes de résistance… Comment le coronavirus nous rend fous

Ça a souvent commencé par des blagues au travail : "Salut, on se fait la bise ? Ah ben non, on ne peut plus !" Ça rigolait encore. Puis sont venus les premiers signaux d’alarme en France. Et ces derniers jours, la propagation du coronavirus suscite une véritable psychose chez certains. Avec deux camps sur les réseaux sociaux : ceux qui l'alimentent et ceux qui la dénoncent. Passage en revue.