Week-end de grand chassé-croisé : le point sur la circulation sur la nationale 7

Pour éviter les bouchons des grands axes, de nombreux vacanciers ont décidé de prendre des routes parallèles pour ce week-end de grand chassé-croisé. C'est notamment le cas sur la nationale 7 qui est chargée par endroits ce 3 août 2019. Malgré tout, les vacanciers prennent plaisir à découvrir des paysages et des endroits qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Dans la petite ville du Péage-de-Roussillon, les habitants ne sont pas surpris de voir le défilé de voitures. La circulation restera dense jusqu'à 17 heures sur les axes secondaires longeant la nationale 7.



