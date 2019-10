32 compagnies aériennes européennes ont-elles fait faillite ces deux dernières années ?

À LA LOUPE – En redressement judiciaire, XL Airways illustre les difficultés rencontrées par de nombreuses compagnies aériennes européennes. Son patron avance le chiffre de 32 faillites à l'échelle continentale en seulement deux ans. Qu'en est-il vraiment ?

Au cours de l'interview , Laurent Magnin évoque la situation critique dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises du secteur. "On a eu 32 faillites de compagnies aériennes en Europe, ces deux dernières années", lance-t-il, "les 32 faillites se sont passées de la même façon."

C'est un Laurent Magnin très remonté qui s'est présenté sur le plateau de BFM Business à la fin septembre. Le patron d'XL Airways est revenu sur les événements qui ont conduit sa compagnie à se déclarer en cessation de paiement. Il a fustigé le groupe Air France-KLM, qui a mis fin (après un an de négociations) à un projet de reprise, mais aussi les charges sociales qui plombent les compagnies françaises.

L'association professionnelle Airlines for Europe , qui représente 70% du secteur aérien à l'échelle continentale, ne peut pas officiellement confirmer un tel chiffre, mais l'estime "plausible", surtout si l'on prend en compte les petites compagnies. À défaut d'une comptabilisation officielle, il faut donc dresser soi-même une liste pour tenter d'y voir plus clair.

Avec 24 000 avions commerciaux et 4,3 milliards de passagers embarqués en 2018, le secteur aérien poursuit sa croissance à un rythme effréné : il double en moyenne tous les 15 ans . Dans ce contexte, le chiffre avancé par le PDG de XL Airways surprend. Contacté par LCI, il n'a pour l'heure pas précisé ses sources.

Dans un tableur, LCI a répertorié les compagnies qui ont fait faillite depuis 2017 en Europe. En excluant celles qui se concentraient sur le fret ou celles qui ont fusionné durant cette période, on obtient un décompte (sans doute non exhaustif) de 38 compagnies. Parmi elles, 20 étaient basées au sein de l'Union européennes. Les 18 autres venant de pays considérés comme européens, mais non membre de l'UE (Angleterre, Islande, Russie…).

Les résultats obtenus corroborent donc les propos de Laurent Magnin. Il convient toutefois de préciser que l'impact de ces cessations d'activité varient d'une compagnie à l'autre, en fonction de leur taille et de l'importance de leur flotte. XL Airways compte par exemple 600 salariés, Aigle Azur en rassemblait 1200. C'est bien plus que certaines petites structures qui opéraient dans les pays de l'Est ou qui ne rayonnaient qu'à un échelon national ou régional.