"Il y a des femmes qui aiment ça" : voici comment certains hommes parlaient des violences conjugales en 1975… et c’est glaçant

DROITS DES FEMMES - Alors que le Grenelle contre les violences conjugales s'est ouvert ce mardi 3 septembre, l'INA a ressorti une archive vidéo datant de 1975 dans laquelle des hommes s'expriment sur ce sujet, entre minimisation et justification des gifles et des coups de poing.

"Y’a des femmes qui aiment ça par… Je sais pas, par habitude peut-être. Y en a qui aiment être battues. (...) Y en a qui sont pas battues parce qu’elles ont pas besoin d’être battues." Voici ce qu'on peut entendre dans une vidéo d'archive de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) datant de 1975 et publiée sur les réseaux sociaux ce mercredi, au lendemain des annonces du Premier ministre Edouard Philippe contre les violences conjugales. Les témoignages de ces hommes sont glaçants, et confirment que les violences conjugales découlent du sentiment de domination et d'appartenance des hommes sur leurs femmes.

L'un d'entre eux estime notamment que battre sa femme pourrait la rendre "plus gentille", "plus amoureuse" de lui. "J'en pense que si moi je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour", ajoute-t-il. "Quand le dialogue n’est pas possible, j’ai vu quelques dessins humoristiques avec : ‘entre-vous ça bien dans la tête’, vous savez ce dessin avec un marteau. Alors avec certaines femmes, faut leur faire rentrer à coup de poing", continue un autre témoin. "Oui on est au courant qu’il y a des femmes battues en France. Je pense que c’est ce qu’il faut attendre des relations entre les êtres humains", estime encore un autre.