Y a-t-il un problème de sécurité dans les TER ? Cinq questions pour comprendre l'arrêt de travail sans préavis à la SNCF

CONFLIT - Après un accident de TER qui a fait 11 blessés dans les Ardennes, des cheminots ont fait valoir leur droit de retrait, entraînant de nombreuses perturbations. Les syndicats dénoncent la disparition des contrôleurs dans les trains régionaux qui provoquerait, selon eux, un risque supplémentaire en cas d'accident ou d'incivilité dans les trains.

Grève sauvage pour les uns, retrait légitime pour les autres. Depuis vendredi, le réseau TER, intercités, plusieurs lignes franciliennes et même une partie du réseau TGV sont perturbés car des conducteurs et contrôleurs SNCF ont fait valoir leur droit de retrait à la suite d'un accident de TER en Champagne-Ardennes dans lequel 11 personnes ont été blessées. Le conducteur du train était seul à bord. Ce droit de retrait a conduit à un arrêt de travail sans préavis de nombreux cheminots, qualifié de "grève irrégulière" par la SNCF.

Le conducteur, légèrement blessé à la jambe et choqué, "a dû porter secours aux passagers car c'était le seul agent SNCF à bord !", a déploré dans un communiqué SUD-Rail. Afin d'éviter un sur-accident, il a notamment mis en place un dispositif de sécurité sur les voies et marché 1,5 km pour ce faire.

Plusieurs syndicats de cheminots - SUD-Rail, la CGT-Cheminots, FO-Cheminots et la Fgaac-CFDT - contestent le mode d'exploitation "équipement agent seul" (EAS), qui permet de faire circuler des trains sans contrôleur. Mis en place depuis de nombreuses années en Ile-de-France sur les RER, il reporte sur le conducteur le contrôle de fermeture des portes. Dans les TER, où l'EAS a commencé a être mis en place il y a près de 5 ans et concerne désormais les 3/4 d'entre eux, une caméra permet au conducteur de vérifier la bonne fermeture des portes.

"Le droit de retrait, c'est un droit des travailleurs pour dire : 'attention il se passe quelque chose de grave'", a défendu le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, interrogé sur Europe 1. "On a évité un drame parce qu'il y a un conducteur consciencieux, attaché au service public ferroviaire, qui a bossé. Mais on ne peut pas continuer comme ça", a-t-il prévenu.

Le droit de retrait est un droit individuel consacré par l'article L4131-1 du Code du travail . Il permet au travailleur de "se retirer d'une situation" dans laquelle il a "un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé". Avant d'exercer ce droit, le salarié doit faire usage de son obligation d'alerte en avertissant son supérieur hiérarchique à propos du danger constaté. Le Conseil d'État estime que cette obligation d'alerte doit intervenir "sans délai ou le plus rapidement possible", à l'oral ou à l'écrit. Enfin, l'employé reste soumis à la subordination de son supérieur durant l'exercice de son droit de retrait.

Enfin, il appartient au juge de trancher sur le caractère "raisonnable" du motif entraînant l'exercice du droit de retrait. "La loi exige seulement d’avoir 'un motif raisonnable de penser' que la situation de travail présente un danger grave et imminent", explique l'avocate Valérie Duez-Ruff dans Le Figaro . "Elle n'exige pas une cause réelle de danger, l'apparence et la bonne foi suffisent."

Si les syndicats impliqués dans le mouvement dénoncent un "danger grave et imminent", la SNCF dit l'inverse. "Les motifs indiqués ne justifient d’aucune manière un arrêt sans préavis et irrégulier du travail. Il n'y a aucun danger grave et imminent dans la circulation des trains", affirme l'entreprise dans un communiqué, évoquant une "grève sans préavis".

Le gouvernement est sur la même ligne. Edouard Philippe a dénoncé samedi une "grève sauvage" et menacé les grévistes de recours en justice. "Dire que l’on opère un droit de retrait qui n’en est pas un, c’est pénaliser l’usager", a déclaré pour sa part le secrétaire d’État aux transports Jean-Baptiste Djebbari, qui évoque pour sa part une "instrumentalisation" du droit de retrait et une "grève surprise (...) hors du cadre légal". Il affirme également que "les trois quarts des TER sont exploités seuls à bord" et décrit ce fonctionnement, établi "depuis 10 ans" comme "une mesure de conduite homologuée" pratiquée "partout en Europe".

Lors de la réunion avec les syndicats, la direction a fait trois propositions: renforcer le dispositif d'alerte et de sécurité des trains et "passer au crible l'ensemble des mesures de sécurité à appliquer par le conducteur en cas d'accident", "répartir dans le temps les nouvelles procédures de départ des trains qui devaient être appliquées le 15 décembre" et "accélérer très fort le recrutement en 2019, en particulier contribuant à la sécurité des biens et des personnes". Mais ces propositions n'ont pas satisfait les syndicats.