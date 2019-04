Yanis, Inès et Lina : comment ces prénoms nous en disent long sur l'intégration des immigrés en France

En plus de ces explications structurelles, les universitaires mettent le doigt sur davantage de bâtons placés dans les roues des nouvelles générations de descendants d'immigrés d'Afrique du Nord. Jérôme Fourquet parlait d'un "processus difficile", Baptiste Coulmont et Patrick Simon vont plus loin. Selon eux, l'intégration par les prénoms ne relève, en effet, pas que de la bonne volonté des parents.





On a vu que "Yanis" était particulièrement en vogue chez les petits-enfants des descendants d'immigrés du Maghreb. Or, selon Baptiste Coulmont, "ce prénom d'origine grecque, sorte d'intermédiaire entre Nicolas et Mohammed, appartenant à un registre inclassable, n'a jamais été repris par la population majoritaire. Très rapidement, il a été vu comme un prénom que les maghrébins choisissaient pour leurs enfants. Les autres l'ont évité, faisant gagner au prénom Yanis une ethnicité." A contrario, une ribambelle d'autres prénoms ont très facilement perdu leur ethnicité, comme Enzo, qui n'est plus perçu comme italien, ou Nadine, qui n'a plus rien de russe. En résumé : "Des parents d'origine maghrébine ont pu faire le choix de l'innovation culturelle en appelant leur fils Yanis, mais il existe des résistances au brouillage des frontières ethniques, qui font que ces prénoms ne sont pas repris."





L'explication de ce rejet, pour l'universitaire, est très simple : "Les populations qui arrivent sont situées au bas de l'échelle sociale, ce sont des employés, des ouvriers, et les personnes qui sont au-dessus d'eux (dans l'échelle sociale, ndlr) n'empruntent pas leurs prénoms. Elles marquent la différences ethnique qui est aussi une différence sociale." La métaphore du sprint n'est donc pas vaine : car si ces deux types de population courent au même rythme, la ligne d'arrivée, pour les descendants d'immigrés d'Afrique du Nord, "ne cesse de reculer". Le sociologue ajoute : "Ils sont toujours à 100 mètres de la ligne alors que les italiens, par exemple, non seulement sont partis avec de l'avance, mais en plus ont vu cette ligne d'arrivée se rapprocher." Rapidement, en effet, les Français sans origines migratoires ont commencé à appeler leur fille Clara, Maria ou encore Enzo. Cette étude, qui pourra être poursuivie dans quelques années avec des données plus récentes, montre avant tout que "l'intégration est un jeu à deux". Baptiste Coulmont termine : "Il ne suffit pas d'imaginer la bonne ou la mauvaise volonté des maghrébins, il faut aussi regarder ce que fait la population majoritaire". Ou ce qu'elle se refuse à faire.