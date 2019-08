Yonne : une campagne choc pour sensibiliser les automobilistes

Depuis des années, l'Yonne est l'un des départements les plus accidentogènes du pays. En 2018, quatorze personnes ont perdu la vie en huit mois, et depuis janvier 2019, il y en a déjà vingt-huit. Face à cette forte hausse de la mortalité routière, la préfecture a décidé de marquer les esprits. Des carcasses de voitures accidentées sont exposées au bord des routes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.