Trois jours dans un trou normand : en pleine zone blanche, une fracture numérique toujours béante

Ancienne famille d’accueil, le couple voit tout de même quelques avantages à cette fracture numérique : "Nous accueillions des adolescents en rupture. Notre situation géographique isolée évitait les fugues et les décourageait de s’organiser pour faire telle ou telle bêtise." Nadège non plus n’y voit pas d’inconvénient : "Ça n’empêche pas mes trois garçons de ramener des copains à la maison et de passer la soirée ensemble."





Mais cette convivialité retrouvée est bien le seul avantage à ce désert numérique. Car dans certains bourgs de Noues-de-Sienne, la "fracture numérique" vient s’ajouter à la fermeture des services de proximité, publics ou privés : la gendarmerie, les impôts, une agence bancaire. "Je me suis toujours adaptée sans internet, mais le problème, c’est que les démarches se font de plus en plus en ligne, constate Nadège. Je ne suis pas contre le changement, mais s’il est subi, on se sent rapidement relégué. La France, c’est liberté, égalité, fraternité, non ? La liberté, c'est non : on nous oblige à régler notre vie sur internet. L'égalité non plus, puisqu’on est égaux pour payer mais pas pour être équipés. Et la fraternité ? Non plus : t'habites à la campagne, tu fais avec."