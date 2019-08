Zone rurale : la dépendance à la voiture s'accentue

À la campagne, prendre sa voiture est cinq fois plus rapide que les transports en commun sur les courtes distances de moins de 50 km. C'est ce que révèle une étude de l'Autorité de la qualité de service dans les transports. Dans le Ferré, un village de 690 habitants, le manque de transport collectif constitue un problème majeur alors que la ville la plus proche se trouve à 20 km. De ce fait, le village devient de moins en moins attractif.



