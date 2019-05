Zoom sur le traditionnel pèlerinage des Gitans

Le traditionnel pèlerinage des Gitans a été lancé depuis quelques jours. Les Gens du voyage chantent la musique avec le cœur et avec ferveur. Ils se retrouvent tous ensembles à Sainte-Marie-la-Mer pour célébrer la Sainte Sara, la Vierge noire ou encore la patronne des gitans. Découvrez en images cette culture qui regroupe le temps d'un pèlerinage tous les Gens du voyage.



