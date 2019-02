Zoom sur les profils qui assistent au Grand débat national

Certains concitoyens préfèrent s'exprimer à travers le Grand débat national que dans les rues. L'Assemblée ne reflète pourtant pas la société française. La plupart de ceux qui assistent aux débats sont des personnes âgées, des militants engagés dans la vie associative ou politique et des citoyens "lambda" qui sont venus raconter leur quotidien. Parfois, les gilets jaunes font également partie de la liste.



