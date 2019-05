"Adulescence" entre dans le Larousse : la consécration du phénomène "Peter Pan"

Pour le sociologue, le héros des "400 Coups" s'avère le premier "adulescent" de l’histoire contemporaine : "Comme Antoine Doinel, les nouvelles générations (les fameux "Millennials") n’ont pas envie de devenir des "grandes personnes". Chez elles, l’indécision est très répandue. On préfère vivre sa vie en "mode projet" plutôt que de construire quelque chose de durable et d’enfermant comme une carrière ou un couple. L’indécision est l’expression d’une société qui a du mal ou ne veut pas ou ne veut plus grandir. Dans les deux cas, on n’est jamais satisfait, si on choisit, on se fige, on se fixe, on s’enferme. Si non ne choisit pas, on est frustré."





Rémy Oudghiri perçoit joliment les "adulescents" comme des "voyageurs insolites qui éprouvent un plaisir particulier à rester sur le quai le jour où le bateau qui devait les conduire sur d’autres rives quitte le port" : "Qu’importe l’avenir annoncé, ils n’embarquent pas. Leur plus grand plaisir est celui-là : différer l’heure du départ le plus possible."





D'où la contemporanéité absolue d'un tel mot, ciblant une zone profondément floue répondant à une époque elle-même fluctuante...