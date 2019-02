Les jeunes se mettent-ils vraiment de moins en moins en couple ?

Mais si certains millennials cherchent à fuir cette norme du couple comme la peste, ceci n'est pas toujours vrai, ou en tout cas ça l'est de moins en moins pour la génération d'après, soit la génération Z (née après 1995), nous affirme le sexologue Patrick Papazian, qui reçoit des patients de tous âges dans son cabinet. "Dès 14-15 ans, constate-t-il, des couples très solides se forment et constituent une bulle pour se protéger d’un monde extérieur de plus en plus difficile et désenchanté. Par conséquent, les jeunes, et parfois les très jeunes, se mettent en couple et investissent cette relation avec beaucoup de sérieux. J’ai le sentiment que cette sacralisation du couple chez de plus en plus de jeunes est également une forme de rébellion, légitime à l’adolescence, contre les adultes, dont leurs parents : "Vous n’y êtes pas arrivés, vous avez divorcé, regardez-nous, prenez exemple sur les jeunes et notre capacité d’engagement". Un mouvement inverse se serait donc amorcé.





Ce que le sexologue constate aussi, c'est que des relations durables naissent via les applications de rencontre et semblent plus solides que les unions d’adultes plus âgés forgées grâce aux mêmes applications : "Beaucoup critiquent le fait que les jeunes passent par les applis pour les rencontres, mais ils n'y font pas n’importe quoi avec n’importe qui. Ils s'y rencontrent pour une tentative d'activité sexuelle, certes, comme nous l’aurions fait dans les cafés ou les boums il y a 30 ans, seul le média ayant changé. Mais ils rentrent rapidement dans la dimension couple, avec les responsabilités que cela engendre, bien plus que nous ne le faisions à leur âge. La technologie facilite ces relations puisqu’on peut être connectés en permanence par SMS, messenger, applis…Dans les années 80-90, il fallait appeler sur le téléphone fixe des parents, c’était plus compliqué."