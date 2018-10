Attendre exaspérerait de plus en plus les Français : sommes-nous devenus des monstres d’impatience ?

Septembre, mois de la rentrée et des bonnes résolutions après l'été ? Oubliez, c'est au contraire le mois "champion-du-temps-perdu" pour les Français, qui râlent et le font savoir de plus en plus bruyamment.





Un sondage OpinionWay pour ING Direct sur "Les Français et l'attente" dresse ainsi un constat on ne peut plus éloquent : 82 % des personnes interrogées se disent plus impatientes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient auparavant.