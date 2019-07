Aujourd'hui encore les trois-quarts des Français considèrent être pudiques

De manière générale, durant les douze derniers mois, un Français sur deux (48%) déclare avoir fait l’objet de regards insistants. 34% ont reçu des regards curieux, 32% des regards désireux, 22% des regards gênants et enfin 19% ont subi des regards avec moquerie. Les regards insistants portés sur les jeunes de 18 à 24 ans ont eu un effet sur la façon dont ceux-ci considèrent leur corps.





Et le sport de s'avérer, selon l'étude, une arme redoutable contre la trop grande pudeur et pour s'affirmer face aux autres : en 2019, 61 % des Français déclarent pratiquer une activité sportive au moins une fois par semaine et plus précisément 64 % des hommes contre 57 % des femmes. Si les hommes pratiquent plus une activité physique pour se divertir ou se dépasser, les femmes déclarent s'y adonner pour entretenir leur corps.





* L’enquête a été menée pour Muscle-up.fr auprès d’un échantillon de 1.008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 13 juin 2019. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.