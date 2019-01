Banane, canard, téléphone portable... Ces étranges phobies dont on ne soupçonne pas l'existence

Ok, mais comment naissent ces phobies ? Ces troubles anxieux peuvent survenir après une expérience (une morsure de chien risque de causer la peur des chiens) comme être déclenchés par des mécanismes évolutifs innés. Le psychiatre Antoine Pelissolo explique qu"il n'y a pas de cause évidente à cette gêne subjective qui empêche la personne en souffrance de vivre normalement, mais des histoires avec un événement dans 15% des cas. Il y a aussi des familles phobiques où c'est dans l'enfance ou l'adolescence que la phobie commence à se manifester. Et elle peut durer toute la vie".





Et les phobies ne se traitent pas avec des médicaments : "Une thérapie comportementale assez simple peut suffire à vaincre cette frayeur, une maladie se soigne dans plus de 50 % des cas, surtout quand le patient est jeune", assure Antoine Pelissolo. Qui délivre un conseil aux phobiques : "faire du théâtre" permet d'améliorer l'image de soi et la confiance en soi.