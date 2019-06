"Black Mirror" : 10 prédictions flippantes de la série qui existent déjà

Dans Hang the DJ (épisode 4 de la saison 4), une intelligence artificielle choisit un partenaire pour une durée déterminée. Peu de temps après, un concepteur de 24 ans s'est dit que ce serait cool de faire dans la technologie déshumanisante et a créé l'application de drague "Juliet", reposant sur le même processus de la disparition du romantisme au profit du hasard algorithmique. Pour ce faire, vous remplissez un questionnaire et en fonction de vos affinités, l'intelligence artificielle décide avec qui elle va vous mettre en relation avant une date d'expiration. Lorsque la relation "expire", vous détaillez les atouts et les inconvénients de cette expérience et l'intelligence artificielle promet alors de trouver un rencard encore plus adapté afin de vous faire découvrir le grand amour qui vous ressemble à 100%. On n'arrête pas le progrès...