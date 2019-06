"Black Mirror" sur le divan : pourquoi la série fascine-t-elle autant ?

La force de Black Mirror consiste alors à transformer cette absence de curiosité en effroi, en décrivant l’inquiétante étrangeté d’un univers où tout ce qui nous est familier devient inconnu ou menaçant : "D’un point de vue psy, on peut en déduire que l’être humain réclame la technologie comme il réclame une mère parfaite, mais s'il en fait un mésusage, alors il perd le contrôle et paye très cher l’addition. La morale, c'est que l'objet que nous avons créé a fini par nous soumettre et nous lui appartenons. Comme une entité maternelle à laquelle nous nous remettons."





Tous les épisodes ont beau être "dark", les gens en réclament toujours plus. Sommes-nous tous devenus masos ? "Comme le confirme le succès de la série La servante écarlate, le spectateur actuel est fasciné par les dystopies (une description possible de notre futur, ndlr)", poursuit le psychologue. L'avantage, c'est que le spectateur peut s’identifier tout en ne s’identifiant pas, parce qu'on lui dit qu'il s'agit du futur. Ce qui se trouve de l’autre côté de l’écran n’est pas chez nous et cette distance nous rassure. La série soulage une part de nos angoisses, non pas au sens 'cathartique' - ça n’expurge rien - mais au sens "contraphobique" - ce qui rassure. En d'autres termes, le média se charge – et nous décharge – de nos angoisses."