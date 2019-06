"C’est quand la fin du monde ?" : de plus en plus de jeunes souffrent d'anxiété climatique

On peut aussi analyser un tel conflit psychique avec une grille de lecture plus psychanalytique : "Cette culpabilisation réside dans le fait que nous sommes l’espèce ayant menacé la Terre, le vaisseau-mère (soit Gaïa). En résulte un surmoi : une intense culpabilité pouvant conduire au masochisme moral." Un esprit qui entre en collision avec l’idéal de post-modernité auquel la société aspire avec du confort, de la jouissance, de la performance. "Prenons l'exemple de la canicule, on a l’impression de vivre quelque chose d’insurmontable", constate le psychologue. "C'est à ce moment-là que le fantasme de fin du monde s’incarne, que l’angoisse de ressentir de la détresse en l’absence de la mère (la Terre donc) trouve sa raison d’être et se renforce."





Une anxiété climatique qui dépasse donc la simple question de l'écologie : "Bien sûr, des signaux d’environnement se révèlent effrayants, mais pour autant, c'est avant tout la perte de cet environnement maternel et maternant qui est responsable de cette anxiété écologique, tout simplement parce qu'on a peur qu'il nous soit arraché."





Un désenchantement aussi face à l'évolution : "Notre espèce a beaucoup misé sur les progrès technologiques pour lui permettre de s’humaniser, de se développer. Or, ce que l’on croyait être des progrès n’en sont pas ; au contraire, on passe à côté de l’essence même des choses, de notre environnement, de la nature de ce qui nous permet de survivre. Les jeunes déplorent par ailleurs que des entreprises puissantes ne fassent rien pour résoudre le problème, et par extension regrettent un monde mercantile qui noie l'humain sous des injonctions à acheter des objets inutiles et le détourne de l'essentiel."