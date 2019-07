Abandons d'animaux : pourquoi autant de "salauds sans scrupules" en France ?

C'est "un scandale révoltant", lancent en chœur les responsables de la SPA : chaque année, plus de 100.000 animaux de compagnie sont abandonnés, dont 60.000 rien que pour la saison estivale ! Ce qui fait de la France la détentrice d'un bien triste record comparé aux autres pays européens. Pour couronner le tout, ces chiffres sont en constante augmentation, avec une hausse des abandons de 20% pour les chats et de 6,5% pour les chiens entre 2015 et 2017.





Mais que se passe-t-il dans la tête de ces gens qui attachent un chien à un arbre ou l'abandonnent sur une aire d'autoroute ? Interrogé par LCI, le sociologue Michel Fize, auteur notamment de "Merci Will, et à bientôt" (Editions LGO), un livre écrit après la mort de son labrador*, souligne que l'on n'est ici "ni dans la raison - un être raisonnable ne fait pas cela -, ni dans l'émotion, ce qui est encore plus terrible. On n'est nulle part, donc c'est terrifiant. On est également d'autant plus désarmé que par définition, il n'y a pas de profil type de celui ou celle qui commet cet abandon".





Alors, bien sûr, les associations de défense des animaux montent régulièrement au créneau : cette année, la Fondation 30 Millions d'Amis, qui a obtenu la reconnaissance de l’animal comme "être vivant doué de sensibilité" dans le Code civil, s'est appuyée sur le titre mythique du groupe Queen "We are the champions" pour dénoncer "ce palmarès de la honte". Tandis que la Fondation Bardot a publié deux courtes vidéos sur YouTube pour sensibiliser le public "à cet acte de cruauté" commis par des "salauds sans scrupules". Et pourtant, rien n'y fait.