Dites-nous où et comment vous partez en vacances, on vous dira qui vous êtes

De plus en plus de "millennials" cassent les codes du voyage traditionnel et font le choix de modes d’hébergement plus authentiques et immersifs en favorisant la location saisonnière entre particuliers, l’échange gratuit de logements entre particuliers et la location d’une chambre chez l’habitant. Une nouvelle façon, plus jeune, d'envisager les vacances, sans perdre de temps si cela ne sied pas ?





L’œil du psy : "Ce sont des modalités qui se sont largement développées grâce à Internet. Cela concerne les fameux "millennials", mais pas qu’eux… C’est effectivement une nouvelle manière d’envisager ses vacances : moins chère, plus typique, plus culturelle… Mais là encore, cela concerne un certain profil de population : pas trop obsessionnelle (pour l’échange d’appartement, mieux vaut ne pas être trop anxieux : le fait de savoir que de parfaits étrangers vivent chez vous quand vous n’êtes pas là peut en déranger plus d’un…), pas forcément regardante sur le confort et à la recherche de convivialité."