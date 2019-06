Canicule attendue la semaine prochaine : comment le soleil peut provoquer l'angoisse

Bien sûr, comme chaque été, tout le monde va vider son tube de crème solaire pour éviter les coups de soleil. Ces précautions sont, il est vrai, à prendre quand le niveau d'UV est supérieur à 3 : "Les Français ont compris que le soleil est un ami dont on doit se méfier, assure le docteur Claudine Blanchet-Bardon, vice-présidente du syndicat des dermatologues-vénérologues. Les rayons, à haute dose, peuvent impacter la rétine, accélérer le vieillissement de la peau, la brûler voire provoquer la poussée de mélanomes riches. S'il est indispensable à la vie, notamment parce qu'il répond à nos besoins en vitamine D, il convient aussi de s'en protéger. Les gens font désormais plus attention à leur peau et pratique même l'auto-surveillance. Il faut consulter dès que l'on constate quelque chose d'anormal, un grain de beauté ou une tâche qui ne disparaît pas."





Mais s'il y a bien cette peur du "coup de soleil", latente, commune à tous, il y a aussi et surtout cette crainte morbide, plus psychique, à l'égard de la plus éblouissante des étoiles. Celle qui consiste, entre autres signes distinctifs, à ne pas ouvrir les rideaux ni les fenêtres lorsque les rayons du soleil inondent une pièce ou encore à rester cloîtré chez soi façon hikikomori.





"Il ne faut surtout pas sous-estimer cette peur du soleil, résultant d'un rapport à la psychose, assure à LCI le psychologue Samuel Dock. Les personnalités psychotiques, les schizophrènes par exemple, vivent en particulier très mal l'été. Comme ils ont une capacité de contenance d’eux-mêmes très limitée, un stimulus trop fort peut être vécu comme un traumatisme. En d'autres termes, trop de lumière, trop de chaleur les épuisent et cela devient trop difficile pour eux." Et qui dit "épuisement" dit "insomnie" et "augmentation des problématiques psychiques".