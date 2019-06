Canicule : pourquoi nos rêves nous laissent-ils une sensation étrange au réveil ?

Qu’est-ce qui explique alors cette sensation de rêve bizarre qui peut nous cueillir au lever ? "C’est en réalité que vous avez passé une nuit agitée. La façon de dormir est révélatrice : quand on dort moins bien, on est en phase permanente d’émergence. On a alors plus facilement accès au contenu du rêve, que l'on n'aurait pas eu autrement ." Croire que l'on rêve plus intensément pendant la canicule relève donc du fantasme : "En même temps, c'est beau de penser que le rêve peut être différent. Cela sied au territoire des songes, qui est toujours magique. On a envie de réenchanter ce qui se passe, mais on oublie cette vérité : la mémoire est simplement plus forte quand on dort mal. En d’autres termes, ce n'est pas le cerveau qui est en surchauffe pendant une canicule."





Et quand on rêve de chaleur, par ailleurs, cela signifie quoi ? "Sachez que c'est bon signe : la chaleur vient du cœur", assure le spécialiste des rêves. "Elle symbolise presque toujours un sentiment d’amour et de bien-être intérieur. Elle est toujours en rapport avec l’affectif. Si quelquefois celle-ci est perçue comme trop forte, il conviendrait peut-être de calmer nos ardeurs. Elle correspondrait à une trop forte circulation des énergies internes, trop actives."