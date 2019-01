Cauchemar dans un ascenseur : que signifient ces rêves étranges de chute libre ou de folle montée ?

Les rêves d'ascenseur perdant tout contrôle, dans la chute comme dans l'ascension, s'avèrent on ne peut plus fréquents. Une internaute résume les sentiments ambivalents qu'ils provoquent sur un forum de discussion consacré aux rêves : "J'ai un rêve (ou plutôt un cauchemar) qui se répète depuis bien des années. Je rentre dans un ascenseur. Je veux monter alors j'appuie sur un étage et quand l'ascenseur arrive à cet étage-là, il n'arrête pas et monte, monte, monte... pour arriver jusqu'au plafond et finalement, l'ascenseur se retourne, tombe brusquement (avec moi dedans évidemment). Je me réveille en sueurs."





Monsieur l'onirologue, que faut-il en déduire ? "Les rêves d’ascenseur se révèlent presque toujours être des rêves d’angoisse, affirme à LCI Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve. La chute tire le rêveur du sommeil et le place face à ses terreurs. On le dit peu mais ils sont très, très fréquents chez les enfants. Chez eux, chuter dans un ascenseur est lié à un déséquilibre". Selon le psychanalyste, ce déséquilibre correspond à une carence affective, un inexorable sentiment de perte : "Quand l’éducation ou la situation familiale ne leur donnent pas assez de bases solides, c'est souvent parce que l'image du père n’est pas assez forte, assure-t-il. Symboliquement, le père est celui qui apporte le support stable sur lequel l'enfant se développe et s'enrichit. Quand le père est démissionnaire ou absent, il y a un sentiment d’angoisse et l'enfant, dans certains de ses rêves, ne peut plus se déplacer." Preuve que, comme la nature, l'homme a horreur du vide.