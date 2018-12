Comme 7 Français sur 10, allez-vous prendre de bonnes résolutions pour 2019 ?

2018 est (presque) derrière nous, place à 2019 ! Après les fêtes de fin d'année et les deux réveillons des 24 et 31 décembre, où l'on a fait ripaille en famille et entre amis, viennent le temps des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Leader de la pharmacie en ligne, le site Newpharma a justement réalisé une enquête avec l'institut Toluna sur les bonnes résolutions des Français pour 2019.





Ainsi, à la question "Prendrez-vous des bonnes résolutions pour bien démarrer l'année en 2019 ?", 7 Français sur 10 (69% pour être précis) répondent oui. Selon l'étude, ceux qui s'engagent ainsi sont 5% à dire qu'ils suivent toujours leurs résolutions, 63% qu'ils les tiennent parfois, et seulement 9% qu'ils ne les respectent jamais.