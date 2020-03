Consultation psy #10 : les hypocondriaques à l'épreuve du confinement

Les hypocondriaques sont des personnes angoissées par leur santé de façon irrationnelle. La moindre manifestation corporelle les inquiète, ils s’imaginent être atteints des pires maladies, ils consultent, connaissent très bien les données médicales, vont sur internet (ce qui n’est pas fait pour les rassurer), font des analyses, multiplient les examens, mais ne sont jamais rassurés, car ils considèrent qu’ils savent mieux que quiconque ce qui se passe dans leur corps. Cette angoisse de la maladie peut devenir obsessionnelle, avec des troubles tels que des rituels de lavage qui envahissent le quotidien et certaines fois handicapent totalement leur vie sociale (impossibilité de travailler par exemple). Soit certains passent beaucoup de temps avec des gens malades, en fin de vie, pour se rassurer sur le fait qu’ils ne vont pas si mal, soit ils évitent tout contact avec les autres par crainte de tomber malades.

L’hypochondrie est un terme formé du préfixe "hypo" (en dessous) et de "chodros", qui signifie cartilage, car elle désignait initialement les personnes préoccupées par la crainte d’une maladie et pour les médecins de l’époque, la tristesse et les préoccupations de ce type se "logeaient" dans l’abdomen.

L’hypochondrie concerne autant les femmes que les hommes et dans l’histoire de ces personnes, on retrouve souvent un événement traumatique (deuil précoce, maladie, traumatise) qui a mis à mal la confiance dans la vie. C’est une maladie qui rentre dans le cadre de la classification internationale des maladies psychiatriques (DSMV), dans la catégorie des "troubles de symptôme somatique et troubles connexes". Les personnes hypocondriaques ont des symptômes évocateurs d’une maladie, mais aucune analyse ne confirme une affection médicale.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’hypochondrie est une véritable souffrance psychique qui conduit à une intense détresse. Ce n’est pas de la "comédie". Et pour les proches cela peut être très rude, car rien ne les rassure et l’entourage peut vite se sentir impuissant et disqualifié, car quoi qu’il dise pour rassurer il n’est pas entendu.