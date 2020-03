Consultation psy #11 - Confinement, le plus dur, c'est maintenant

Plusieurs études internationales ont été réalisées en Afrique au moment de l’épidémie du SRAS en 2003 puis d’Ebola en2014 et ont permis de constater que la période de 15 jours est une phase critique pour des personnes qui se sont vus brutalement confrontées à un changement de vie radical et contraintes de rester confinées chez elles. La séparation d’avec les proches, les inquiétudes pour le travail, la promiscuité, les angoisses liées à ce virus qui ne cesse de tuer, peuvent créer un état d’épuisement psychique et physique car on dort mal, on a du mal à respecter des temps de repas et une qualité des repas minimal, on perd patience et surtout ce sont tous nos repères et nos croyances à l’égard de la vie qui se trouvent chamboulés et remis en cause. Ce qui explique les chiffres transmis par Santé Publique France de 28% de Français considérant que passés deux semaines, el confinement ne serait plus supportable.