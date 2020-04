Consultation psy #14 - Et les bébés dans tout ça ? Istock

Dans le cadre du confinement nous entendons parler des enfants, des adolescents mais des bébés, non. Comme s’ils n’existaient pas ou étaient des individus négligeables. Or la France compte 700 000 bébés. La souffrance psychique et la douleur traumatique des bébés, enfants et adolescents reste méconnue et n’est pas partagée par tous.

Ce n'est parce qu'ils s'adaptent que tout va bien

Il reste habituel d’entendre des adultes dire que les enfants sont trop petits pour comprendre et qu’ils vont oublier ; que les plus grands n’ont pas à être trop informés pour ne pas les traumatiser davantage. Et les adultes sont souvent confortés dans leur croyance par le comportement hyperadapté des petits à la situation. Ils les pensent indifférents alors que ce comportement témoigne de leur souffrance psychique. Les bébés ne peuvent pas réagir comme les adultes et expriment un babil traumatique par leurs corps -problèmes alimentaire, digestif, sommeil perturbé, irritabilité, retrait, perte des apprentissages, jeux traumatiques etc.

La souffrance psychique fait trace dans la vie de l’enfant et peut durablement s’inscrire dans son histoire. Même si les plus petits ne comprennent pas les choses comme les plus grands, les adultes doivent leur parler. Ne serait-ce que parce que cela leur permet de mettre des mots sur leur angoisse, de rester calme (des centaines de bébés meurent secoués par an) et , s'ils craquent, de solliciter de l’aide via une PMI ou médecin. Le confinement ne sera pas sans conséquence sur le devenir de tous nos petits. Nous avons un devoir de protection des plus fragiles et donc d’attention à eux pour que leur avenir ne soit pas hypothéqué.