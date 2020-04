Consultation psy #17 - Quand le confinement réactive notre part "mesquine"

Notre histoire, en particulier au cours de la Terreur (1794) et de l’occupation allemande lors du second conflit mondial a montré que face à l’adversité il y avait la majorité des personnes subissant sans réelles réactions et aux deux extrémités les rares résistants et de l’autre les délateurs ou collaborateurs. Nous pouvons aussi citer l’expérience de Stanley Milgram en 1963 sur la soumission à l’autorité qui permet de constater que la majorité des personnes ne disent pas non et ont une attitude naturelle de soumission à l’autorité.

Comment l’expliquer ? Nous avons tous en nous une part d’ombre qui concentre les aspects de notre personnalité les moins positifs qui se trouvent exacerbés en contexte de stress et de survie. Mais selon notre histoire personnelle, notre éducation, nos croyances, nos référentiels, notre culture, nous parvenons plus ou moins à ne pas en être submergés et à nous contrôler.