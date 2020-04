Consultation psy #18 - Obsèques limitées : un traumatisme pour ceux qui n'ont pas pu dire au revoir

Notre société industrielle moderne a profondément changé son rapport à la mort et aux rituels funéraires : d'une part, la prise en charge de la mort est de plus en plus médicalisée. D'autre part, en raison de l’urbanisation et de l’augmentation des crémations, le deuil est plus individuel et moins "social" qu’autrefois (moins de veillées funéraires, codes vestimentaires modifiés, etc...) avec une gestion plus intime et une représentation inévitablement désocialisée des endeuillés.

En contexte de pandémie, c’est tout le rapport au mort et au deuil qui se trouve encore davantage bouleversé avec des effets inévitables pour les proches comme pour les intervenants (soignants, agents funéraires, personnels de l’Etat-civil…)