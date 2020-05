Consultation psy #24 - Ne pas pouvoir se projeter pour cet été, quelle angoisse !

Les vacances sont un temps dans la vie qui rythme le quotidien avec des périodes plus ou moins longues et les vacances d’été ont un poids symbolique tout particulier qui est celui de marquer le passage d’une année scolaire à l’autre quand on a des enfants, et lorsque l’on n’a pas d’enfant le terme de "rentrée" associé au mois de septembre marque aussi le départ vers un nouveau cycle. Les vacances sont donc indispensables pour notre équilibre de vie, car elles permettent de ritualiser des temps différents dans l’année et d’avoir un rythme différent : plus de transport, du repos, des activités que l’on n’a pas le temps d’avoir au quotidien, du temps pour soi comme pour ses proches, de nouvelles rencontres, bien souvent du soleil, autant de ressources indispensables pour faire face aux contraintes et aux difficultés auxquelles la vie ne manque pas de nous exposer.