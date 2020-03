Consultation psy #8 - Comment ne pas céder aux sirènes de la rumeur

Les réseaux sociaux sont des supports faciles d’accès où les "informations" peuvent être diffusées immédiatement et sans limites avec pour bémol que tout ce qui se dit ou est écrit sur internet n’est pas forcément la vérité. Les « fake-news » sont ainsi légion, à savoir des informations erronées qui ne font qu’aggraver la sinistrose et la panique psychologique actuelle, car elles utilisent souvent des références au sensationnel, peuvent créer des angoisses ou générer des espoirs qui n’en sont pas. Dans de telles situations, toute information a des résonances fortes.

Comment ne pas s’y perdre face aux innombrables liens accessibles au sujet du coronavirus ? La première piste serait de conserver son esprit critique et de rester prudent en allant principalement sur les sites officiels. La seconde serait de rester prudent face aux rumeurs. La rumeur est inévitable, car elle permet de retrouver une forme d’équilibre au sein d’un groupe. Et certains sont très forts pour utiliser un vocabulaire qui fait peur ou propager des avis qui ne font que renforcer l’anxiété. Le souci c’est que lorsque nous éprouvons une inquiétude, une émotion négative, nous avons tendance à la partager pour se libérer de la charge négative qu’elle représente et à s’exprimer sur des blogs, des réseaux sociaux ou autre. Et l’on se retrouve à gérer non seulement l’épidémie du coronavirus mais aussi celle de la peur du coronavirus.