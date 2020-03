Consultation psy #5 : l’humour, la meilleure arme pour supporter le confinement

L’épidémie de coronavirus n’a bien sûr rien de drôle, et être enfermé chez soi et ne plus pouvoir se déplacer librement est loin d’être agréable. Mais pour continuer de vivre au mieux dans cette situation de confinement, l’humour peut être un état d’esprit positif qui aide à tenir. Rire, c’est aussi bon pour la santé car l’humour a des vertus positives : il a des effets sur le cœur, notre manière de respirer, la sécrétion d’hormones du plaisir (endorphine), la digestion, le sommeil, l’humeur…

Autre intérêt, c’est gratuit ! Mais nous ne sommes pas tous à égalité face à l’humour. Certains l’apprécient et sont très forts pour raconter des histoires drôles et toujours dégager d’une situation difficile les aspect insolites, mais pour d’autres, c’est plus laborieux et il faut forcer son naturel. C’est un véritable état d’esprit qui peut s’apprendre à tout moment et à tout âge.