D'où viennent ces "kilos émotionnels" qui nous pèsent aussi (et surtout) dans la tête

Mais la bonne nouvelle c'est qu'il existe un moyen de contrôler ses émotions et son stress pour réguler sa prise de nourriture et son poids. Ainsi, il est possible de reprendre contact avec la sensation de faim grâce à des exercices de pleine conscience. C'est l'un des outils utilisé par Gabriella Tamas. "Car il n'y a pas qu'un seul genre de faim mais sept différents : la faim des yeux (qui nous donne envie de manger ce que l'on voit), du nez (ce que l'on sent), de la bouche (ce que l'on goûte), du cœur (là on est vraiment dans les émotions), de l'estomac (la faim par excellence), des cellules (ce sont les fameuses envies des femmes enceintes) et du mental (quand la tête nous dit ce qui est bon pour nous), détaille la thérapeute. Quand on arrive à déterminer ce qui a faim en nous, on peut y donner une réponse plus adéquate car on ne confond plus la faim du cœur avec le besoin physique de manger".





Faut-il pour autant éluder l'aspect alimentaire ? "Sans un état des lieux sur la façon dont on se nourrit, on ne peut entamer aucune thérapie", préviennent en chœur nos deux spécialistes. Pour la psychologue Roselyne Levy-Basse, se passer de la partie nutrition est même qualifié d'"erreur", d'où son travail en duo, depuis plusieurs années, avec le nutritionniste Patrick Serog. "Cela permet d'être cadré, d'avoir un tableau de bord. On peut commencer par l'aspect régime et ensuite essayer de comprendre ce qui nous pousse à manger de façon compulsive. Ou l'inverse. Cela dépend du moment dans lequel on se trouve. Parfois il n'y a pas le choix, il faut maigrir rapidement et on comprendra après. Et parfois le fait de comprendre suffit à avoir un autre comportement avec les aliments", dit-elle.