De plus en plus de femmes consomment des films porno (mais pas comme les hommes)

On a tendance à imaginer ce genre cinématographique comme réservé aux plaisirs solitaires d'un public masculin. Et on a tort. Selon un sondage réalisé par l'Ifop pour Elle sur "la vie sexuelle des Françaises en 2019"*, une femme sur deux (47%) admet avoir déjà été sur un site X, soit une proportion plus de dix fois supérieure à celle observée en 2006. En 2012 déjà, une autre étude Ifop intitulée Les Français, les femmes et les films X avait mis en évidence cet attrait de plus en plus fort des femmes pour le X : 82% des Française y confiaient avoir déjà vu un porno, contre 23% en 1992. Certes, c’est moins que les hommes (18% des femmes disaient en voir régulièrement ou de temps en temps, contre 63% des hommes) mais si le visionnage de "film pour adulte" constitue une activité souvent pratiquée en couple (62%), mettait en évidence l'étude, c’est aussi une activité solitaire largement répandue chez les femmes, "majoritairement entre 18 et 35 ans".





Une tendance que confirme à LCI le sexologue Sébastien Garnero : "Le virtuel a contribué à rendre la pornographie accessible à tous et à toutes. Et la raison pour laquelle le sujet reste encore tabou, c'est parce qu'il est intrinsèquement lié au tabou de la masturbation féminine : autant cela semble aller de soi pour un homme, autant pour les femmes, ça ne l’est pas... alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte. Le plaisir n'est jamais honteux..." Il semble toutefois l'être de moins si on le cite à ce propos un autre chiffre relevé dans l'enquête présentée ce vendredi par Elle : "près d’une Française sur deux (43%) admet en 2019 avoir déjà utilisé un vibromasseur, contre un peu plus d’une sur trois il y a cinq ans (37% en 2012) et à peine 9% il y a douze ans (2007)".