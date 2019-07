"DeepNude", l'appli qui "déshabille les femmes", se saborde après avoir provoqué un tollé

La presse américaine, dont le Washington Post, a montré que l'application pouvait servir à prendre une femme en photo et en tirer une autre image, avec seins et sexe en lieu et place des vêtements, grâce à l'intelligence artificielle. Les algorithmes ont stocké d'innombrables clichés de corps féminins dénudés pour créer des images fausses, mais très crédibles.