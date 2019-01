Les stars nous font-elles vraiment du bien en exhibant leurs maladies et troubles psychiques ?

Mais si une sincérité émane assurément des souffrances exhibées, il importe toutefois de relativiser les bienfaits de ces confessions très intimes, a fortiori pour ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux. "La différence qui existe entre une biographie écrite par un porte-plume et le compte Instagram d'une star, c’est la fausse interactivité : la star met en ligne l’information qu’elle souhaite, elle manipule les informations comme les images, en gros c’est la télé-réalité de la confession, tempère le thérapeute. Le craquage de Selena Gomez nous dit juste une chose : qu’Instagram reste le réseau social le plus néfaste en terme de santé mentale, tout simplement parce que ceux que l’on regarde sont devenus les directeurs artistiques de leur vie et ceux qui les regardent peuvent développer une addiction."





En somme, gare aux faux-semblants comme à l'angélisme : il ne faut jamais oublier que les stars éludent aussi sciemment les sujets qui fâchent ("vous voyez des stars qui parlent de la consommation d’opioïdes, des amphétamines, du dopage sur Instagram ?", vitupère Alexis de Maud’huy) et que les réseaux sociaux présentent une vision tronquée de la réalité : "Il y a trente ans, quand on se comparaît aux autres, on se comparait aux trente personnes de sa classe. Aujourd'hui, on se compare à ceux que l’on suit sur Instagram, donc à des vies privées mises en scène où les stars, même quand elles parlent de leur douleur, font la promotion d'elles-mêmes dans une stratégie bien menée de communication." Très rarement dans un but thérapeutique, donc.