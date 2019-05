Comme la moitié des 25-33 ans, êtes-vous atteint par la "crise du quart de siècle" ?

Vous venez d'avoir 25 ans et vous éprouvez une tristesse diffuse, sans nécessairement savoir d'où elle vient ? Vous pourriez bien souffrir de la "crise du quart de siècle", un phénomène identifié pour la première fois en 2001 par deux psychologues américaines, Alexandra Robbins et Abby Wilner dans le livre "La crise du quart de vie, les épreuves exceptionnelles de votre vingtaine", et que certains connaissent au Japon sous le nom de "freeter" (des "travailleurs jetables"). Un moment de transition fragilisant. Une interrogation sur le sens que l'on veut donner à son existence. Une remise en cause de tout ce que l'on pensait solide et dont on réalise soudain la fragilité illusoire, s'accompagnant le plus souvent d'une instabilité et d'une baisse de l’estime de soi.





Depuis que l'on a mis un terme sur ce sentiment d’impuissance et de tristesse mêlées, il n’a fait que croître, percutant de plein fouet la génération Y outrancièrement baptisée "digital native". Selon une étude menée en 2018 par Oliver Robinson, professeur britannique de l'université de Greenwich à Londres, 69% des jeunes (25-33 ans) connaissent une crise du "quart de vie". Une humeur que partage actuellement Chloé, 27 ans : "Le spleen a surgi sans crier gare il y a un an, témoigne-t-elle auprès de LCI. Avant d’avoir 25 ans, j'étais plutôt dans une bonne optique. Je me répétais à moi-même : j'ai un travail qui me plaît, un appartement avec un colocataire que j'adore, une vie sociale dense. Puis je me suis pris l'échec de ma vie amoureuse en pleine figure, j'ai commencé à douter de moi. Dans mes groupes d'amis, les célibataires qui représentaient la majorité, sont devenus progressivement une minorité. Fiançailles, Pacs, mariages, enfants... Toutes ces annonces m'ont amené à réfléchir à ma propre condition, à me questionner sur mes choix..."