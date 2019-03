Derrière les apparences, ce que raconte vraiment les photos de profil que nous mettons sur les réseaux sociaux

"Dis-moi quelle photo de profil tu mets et je te dirai qui tu es". Gros muscles ou petites lunettes d'intello ? En maillot de bain ou en robe de soirée ? Mettre son vrai visage ou choisir un avatar ? Libre à chacun de choisir sa photo de profil pour se présenter sur les réseaux sociaux. Mais, si l'on gratte un peu le vernis des apparences, que révèlent ces photos ? Ont-elles réellement une signification ? Et, surtout, quels signaux envoient-elles aux autres ? Selon Lise Haddouk, psychologue et auteure de "L'entretien clinique à distance, manuel de visioconsultation" (éditions Erès), "le choix d'une photo de profil indique souvent l'humeur de l'utilisateur sur l'instant, ou alors il peut se voir comme une forme de message qu'il souhaiterait adresser à une foule d'utilisateurs qui consulteront son profil."





Soyons clairs : que l'on soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, l'internaute ne mettra pas la même photo de profil : "Dans le contexte de la cyberculture, il existe des codes culturels, générationnels et sociaux qui influencent le choix", admet la psychologue. Selon le sociologue Rémy Oudghiri, également joint par LCI, "c’est sur Facebook que la photo, en général, se rapproche le plus de qui vous êtes en privé. Sur Twitter, à l’inverse, vous adoptez votre masque de combat, donc c’est souvent assez différent de ce que vous êtes en privé. Sur Instagram, vous êtes dans une mise en scène de vous-même où l’esthétique constitue une dimension stratégique. La photo de profil est une image construite, pensée, mise en valeur. Bref, à chaque réseau son type de photo et son potentiel de mise en scène."



Une tendance que nous confirme Chloé, 26 ans : "Je n'utilise pas la même photo de profil sur Facebook ou sur Twitter. Sur Facebook, comme je suis uniquement suivie par mes amis, je n'ai aucun scrupule à poster une photo de moi enfant ou au cours d'une soirée, avec une perruque et un verre de champagne à la main. Je suis quand même sensible aux nombre de "like" - si je ne dépasse pas les 50 "like", je change la photo. En revanche, sur Twitter, comme je suis suivie par mes supérieurs hiérarchiques et des gens que je ne connais pas forcément, je reste plus discrète, je me contente d'une photo classique, limite photo d'identité." Bref, tout le monde joue un double "je".