Devenir parent change-t-il notre sensibilité aux faits divers ?

Comme l'analyse le psychiatre, "devenir parent nous change et correspond à la perte de l’insouciance" : "Il est fréquent de voir des parents ayant eu eux-mêmes des conduites à risque à l’adolescence (consommation de cannabis voire d’autres substances, relations sexuelles multiples sans protection, alcoolisations massives…) devenir de véritables chaperons pour leurs enfants, sans doute par crainte que ces derniers ne fassent les mêmes "bêtises". Sans enfant, on se dit que tout dépend de nous globalement : on trouvera toujours de quoi manger, de quoi se loger, quitte à "galérer" un temps (partir à l’autre bout du monde et dormir dans sa voiture ne pose pas de gros problèmes quand on est seul ou même à deux); avec un ou deux enfants ça devient très compliqué..."



Et le fait de ne plus être dans l’hyper-contrôle déstabilise, ne rassure plus, explique pourquoi nous percevons tout sous un angle plus anxiogène : "Lorsqu’on a des enfants, on s’aperçoit qu’on ne contrôle pas grand-chose, et encore moins ce qui se passe hors de l’enceinte de la maison… cette dynamique de "lâcher-prise obligatoire" peut être effrayante pour certains… On aime ses enfants, fragiles et vulnérables, et l’amour nous rend anxieux : on veut leur éviter le pire !"